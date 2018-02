Grêmio pode ter 3 desfalques em Recife O técnico Mano Menezes, do Grêmio, poderá ter três desfalques para montar o meio de campo para o jogo contra o Santa Cruz, sábado, em Recife, pela segunda rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Na partida contra o Náutico, Anderson voltou a sentir a contusão no tornozelo direito e Marcelo Costa uma lesão na coxa direita. Já o volante Sandro Goiano será julgado nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá ser suspenso de 120 a 540 dias.