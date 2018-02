Grêmio pode usar time misto na sexta Como já está classificado para o quadrangular final da Série B do Brasileiro, o Grêmio pode utilizar um time misto diante do Santo André, na sexta-feira, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Será o último jogo da segunda fase e para o time gaúcho vale apenas a disputa do primeiro lugar do grupo A - lidera com 2 pontos de vantagem sobre o Santa Cruz. De qualquer maneira, o Grêmio terá 3 desfalques certos, todos por suspensão: o zagueiro Domingos e os meias Paulo Ramos e Luiz Fernando. Além disso, o técnico Mano Menezes deve poupar o volante Jeovânio, que está pendurado com dois cartões amarelos, assim como os meias Marcelo Costa e Marcel. E o meia Ânderson, recuperado de contusão no tornozelo direito, também será poupado para o quadrangular final.