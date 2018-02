Grêmio põe reservas contra o Caxias O Grêmio enfrenta o Caxias neste sábado, às 11 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, com o time reserva. Com apenas dois pontos ganhos e eliminado da próxima fase do Campeonato Gaúcho, o técnico Tite decidiu poupar seus titulares para a Libertadores. Se perder, o Grêmio inscreverá na sua história uma inédita campanha sem sequer uma vitória no campeonato gaúcho. O Caxias, com cinco pontos ganhos, também está fora. O técnico do Caxias, Ricardo Drubscky, vai escalar o que tiver de melhor, já de olho no entrosamento da equipe para a série B do campeonato brasileiro. As dúvidas estão entre Cláudio e Fininho da lateral-direita e Richard e Helinho no meio-campo. Além dos quatro "grandes", ( Inter e Juventude jogam às 16 horas no Beira-Rio) que encerram sua participação na primeira fase, outros 14 clubes disputam o grupo 2 do campeonato gaúcho, que vai classificar mais dois semifinalistas e está em sua segunda rodada. Neste domingo jogam Santo Ângelo X Santa Cruz, São Luiz X São Gabriel, Pelotas X Esportivo, São José de Cachoeira do Sul X Guarani, Glória X Passo Fundo, 15 de Novembro X Veranópolis e Palmeirense X São José de Porto Alegre.