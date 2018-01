Grêmio poupa Danrlei na Sul-Minas O Grêmio enfrenta o Atlético-MG, neste domingo, na quarta rodada da Copa Sul-Minas, já pensando em sua estréia na Libertadores da América, marcada para quinta-feira, contra o Oriente Petrolero, na Bolívia. Tanto que o técnico Tite pensa em poupar o goleiro Danrlei, mesmo que ele esteja completamente recuperado de uma lesão no ombro. O Tricolor gaúcho é o terceiro colocado na competição e seu retrospecto recente contra o Atlético-MG é desfavorável. Nos últimos dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro, perdeu por 2 a 0 e 3 a 0. Também neste domingo, às 18 horas, o Pelotas, quinto colocado, com seis pontos, recebe no estádio Boca do Lobo, o Tubarão, oitavo na classificação, com cinco pontos.