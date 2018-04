Grêmio poupa Luan, Geromel, Ramiro e Cortez em treino, mas relaciona força máxima

O Grêmio não deverá ter problemas para enfrentar o venezuelano Monagas, em casa, nesta quarta-feira, às 19h15, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Afinal, o técnico Renato Gaúcho relacionou todos os titulares para o compromisso, embora nem todos tenham participado do treinamento completo desta terça-feira.

A atividade realizada nesta manhã no CT Luiz Carvalho foi fechada. Quando o trabalho foi aberto à imprensa, quatro jogadores de linha que são considerados titulares - o zagueiro Pedro Geromel, o meio-campista Ramiro, o lateral-esquerdo Cortez e o atacante Luan - não participavam da movimentação.

Geromel, Ramiro e Cortez corriam em volta do gramado, enquanto Luan trabalhou na academia. Mas a situação foi mais uma prevenção e um descanso para esses jogadores, ainda mais que o Grêmio vem realizando uma série de partidas decisivas nas últimas semanas.

Com isso, o Grêmio deve entrar em campo para encarar o Monagas com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Atual campeão da Libertadores, o Grêmio estreou no torneio com um empate por 1 a 1 com o uruguaio Defensor, fora de casa.

Confira a lista de relacionados por Renato Gaúcho para o duelo com o Monagas:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Cortez, Léo Moura e Madson.

Zagueiros: Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda.

Volantes: Arthur, Cícero, Maicon, Jailson e Michel.

Meias: Alison, Ramiro, Thonny Anderson e Maicosuel.

Atacantes: Everton, Luan, Jael e Hernane.