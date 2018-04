Grêmio poupa titulares contra Botafogo O Grêmio usará um time de reservas no amistoso contra o Botafogo, neste sábado, no estádio Caio Martins. O jogo faz parte das festividades do centenário do clube do Rio de Janeiro. Em crise pelas recentes derrotas, o Grêmio decidiu levar os titulares para Canela, na serra gaúcha, para tentar recuperar o time no Brasileiro. O técnico José Luiz Plein, que também não viajou ao Rio de Janeiro, preferiu não expor o time principal, já que o Botafogo também é o adversário do Grêmio na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o Grêmio será comandado por Marcelo Rospide, que levou ao Rio alguns jogadores que disputam uma Copa de aspirantes no Rio Grande do Sul, além dos reservas do time principal, como Luciano Ratinho e Rico.