Grêmio poupa titulares contra Juventude na final do Gaúcho O Grêmio não terá todos os titulares contra o Juventude neste domingo, em Caxias do Sul, na primeira das duas partidas que decidem o Campeonato Gaúcho deste ano. O técnico Mano Menezes manteve a rotina de esconder a escalação, mas já deixou claro que os jogadores que sentirem qualquer desconforto serão poupados para estarem em suas melhores condições contra o São Paulo, na quarta-feira, no início da decisão de uma vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. É possível que o lateral Patrício, o zagueiro William, o volante Sandro Goiano, o meia Tcheco e os atacantes Carlos Eduardo e Tuta não joguem. Eles ainda sofrem o desgaste da sofrida vitória contra o Cerro Porteño, por 1 a 0, na terça-feira. Os substitutos seriam Jucemar, Pereira, Edmílson, Gavilán, Everton e Douglas, respectivamente. No Juventude, preocupado exclusivamente com o Campeonato Gaúcho, a novidade será o atacante Gabriel, de 17 anos, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Veranópolis para marcar o gol que levou o time à final e passou a semana treinando entre os titulares. O técnico Ivo Wortmann também fez mistério e não revelou se Cristiano jogará ao lado de Gabriel no ataque ou se sairá do time para o volante Veiga entrar e reforçar o meio-campo. O treinador ensaiou exaustivamente o controle defensivo da bola aérea para neutralizar uma das principais armas do Grêmio e, ao mesmo tempo, preparou jogadas de bola parada para vencer a defesa adversária. A segunda partida está marcada para domingo que vem, no Olímpico. Se os dois times terminarem empatados em número de pontos nos jogos, o título ficará com quem tiver o melhor saldo de gols. Se persistir a igualdade, o desempate se dará pelo saldo de gols qualificados, marcados fora de casa, e, em último caso, pela cobrança de pênaltis. JUVENTUDE x GRÊMIO Juventude - André; Radamés, Wescley, Éderson e Márcio Azevedo; Júlio César, Lauro, William e Juliano, Cristiano (Veiga) e Gabriel. Técnico: Ivo Wortmann. Grêmio - Saja; Jucemar (Patrício); Pereira (William), Teco e Lúcio; Nunes, Edmílson (Sandro Goiano), Gavilán (Tcheco) e Diego Souza; Carlos Eduardo (Everton) e Tuta (Douglas). Técnico: Mano Menezes. Árbitro - Vinícius Costa da Costa. Horário - 16 horas. Local - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.