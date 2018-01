Grêmio precisa vencer para seguir na Copa Libertadores O Grêmio precisa da vitória contra o Cerro Porteño, nesta terça-feira, no Olímpico, para passar à segunda fase da Copa Libertadores da América. O time brasileiro é o terceiro colocado do Grupo 3, com sete pontos e saldo negativo de um gol, e se despede da competição se empatar ou perder. O líder é o Cerro Porteño e o vice-líder é o Tolima, ambos com saldo zero. O Cúcuta também briga pela vaga. Tem seis pontos e o melhor saldo de todos, de um gol positivo. Mas só se classifica se vencer o Tolima, que joga pelo empate, em Ibagué, na Colômbia. Embora não precise de quatro gols de diferença, como conseguiu na sexta-feira, contra o Caxias, para ir à final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio considera a missão de ganhar do Cerro tão difícil quanto aquela. Por isso, manteve o clima de mobilização total. Nos últimos seis dias, os jogadores só passaram uma noite em suas casas, de sexta-feira para sábado, e estiveram concentrados num hotel de Porto Alegre nas demais. Apesar de fazer treinos secretos, o técnico Mano Menezes não terá como apresentar surpresas. A troca do zagueiro Schiavi por Teco deu certo contra o Caxias e será mantida. O volante Lucas, contundido, foi bem substituído por Sandro Goiano na semifinal do Gaúcho e fica no time. Além disso, é um caso raro de reserva ídolo da torcida, que não esquece de sua participação na campanha que levou o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2005. A fórmula ensaiada por Mano Menezes para furar o provável bloqueio do Cerro Porteño é a marcação por pressão desde a saída de bola para forçar o adversário ao erro e a troca de passes em alta velocidade. No Cerro Porteño, o atacante Achucarro, que marcou o gol da vitória sobre o Olímpia (por 1 a 0) no final de semana, deve seguir no time titular, no lugar de Da Silva. O lateral Alvarez, em tratamento para se recuperar de uma contratura muscular, é dúvida. Se não puder participar da partida, será substituído por Costa. GRÊMIO x CERRO PORTEÑO Grêmio - Saja; Patrício, William, Teco e Lúcio; Nunes, Sandro Goiano, Diego Souza e Tcheco; Carlos Eduardo e Tuta. Técnico: Mano Menezes. Cerro Porteño - Navarro; Rojas, Pérez, Cabrera e Álvarez (Costa); Oscar Gamarra (Brítez), González, Salcedo e Morínigo; Achucarro (Da Silva) e Ramírez. Técnico: Gustavo Costas. Árbitro - Sérgio Pezzota (Argentina). Horário - 21h15. Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).