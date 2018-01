Grêmio prefere enfrentar o São Paulo a viajar ao México O inesperado empate do São Paulo com o Audax Italiano mudou todos os planos do Grêmio. O clube gaúcho já estava tratando da obtenção de vistos e da viagem para o México, porque considerava certo que enfrentaria o América ou o Necaxa, mas teve de mudar os planos na noite de quarta-feira, ao final do jogo no Morumbi. "O adversário é mais qualificado, mas escapamos de uma desgastante maratona", avaliou o assessor de Futebol Paulo Pelaipe. Se pegasse uma equipe mexicana, o Grêmio teria de convencer o Juventude a antecipar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho para sábado, para poder viajar no domingo e jogar na terça-feira, possivelmente ainda cansado da viagem. Como o confronto com o São Paulo é na quarta-feira e o deslocamento leva apenas uma hora e meia, os gremistas não lamentam a sorte que tiveram e acreditam poder derrotar o time de Muricy. "O São Paulo está entre os melhores times do País, mas o Grêmio está em um bom momento e, com a chegada do Amoroso, vamos crescer", avalia o atacante Tuta. O próprio Amoroso, campeão continental e mundial pelo São Paulo em 2005, tem a fórmula para derrotar seu ex-clube. "É importante não perder no Morumbi e, quem sabe, marcar um gol lá, para depois decidir em casa", afirma. Visão diferente Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio, e atualmente no comando do Clube dos 13, avaliou nesta quinta-feira de forma diferente o encontro dos dois times na Libertadores. Para Koff, foi azar tanto de Grêmio como do São Paulo o cruzamento das duas equipes já nas oitavas-de-final da Libertadores, marcadas para os dias 2 e 9 de maio. ?O São Paulo tem um time fortíssimo, um elenco melhor que o do Grêmio, mas em compensação, o Grêmio tem um ótimo retrospecto em casa, onde é quase imbatível?, avaliou. Considerando que a segunda partida das finais será no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, Koff acredita que sua equipe sai na frente na disputa, mesmo se o São Paulo fizer um bom resultado em casa. ?Estamos tendo muita sorte em reverter resultados contrários. Foi o caso do Náutico na Série B (quando com três jogadores a menos o time conseguiu vencer a partida) e no último fim de semana contra o Caxias, pelo Gaúcho (o Grêmio havia perdido a primeira partida por 3 a 0 e venceu na volta por 4 a 0)?, avaliou.