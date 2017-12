Grêmio prepara Anderson para a decisão O Grêmio realizou, nesta quarta-feira, o último treino no estádio Olímpico, antes de viajar para Recife, onde enfrentará o Náutico, no próximo sábado, pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A novidade foi a presença do meia Anderson no time titular, que contou, porém, com 14 jogadores, numa tentativa do técnico Mano Menezes de esconder o time até momentos antes da partida. O garoto-prodígio do Grêmio ficou na reserva na vitória sobre o Santa Cruz. Líder do quadrangular, com nove pontos, o time gaúcho só precisa de um ponto para garantir o acesso para a Série A em 2006. Náutico - No primeiro coletivo antes do jogo contra o Grêmio, neste sábado, em Recife, o atacante Paulo Matos foi mantido no time titular do Náutico. Na defesa, Tuca substituiu Marcelo Ramos, que está suspenso, e o volante Tozo retornou em lugar de Luciano. Pela manhã, torcedores formaram filas para comprarem os 10 mil ingressos restantes para o jogo contra o Grêmio. As bilheterias não abriram às 10h, como previsto, mas somente à tarde, o que causou tumulto. A diretoria do clube alegou que a empresa que confecciona as entradas não conseguiu entregar a tempo a segunda remessa, do total de 20 mil. Santa Cruz - No treino coletivo da tarde desta quarta, primeiro antes da partida decisiva contra a Portuguesa, o técnico Givanildo Oliveira voltou a utilizar o esquema com dois zagueiros. As novidades foram as entradas de Júnior Maranhão, em lugar do suspenso volante Neto, e de Lecheva, recuperado de contusão, no meio-de-campo. Assim, o zagueiro Adriano volta para a reserva.