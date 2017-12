Grêmio prepara Warley para o ataque A escalação do atacante gremista Warley para o primeiro jogo contra o Corinthians, neste domingo, está praticamente certa. Lesionado no ombro, o jogador deverá jogar no sacrifício, com uma proteção especial, para cobrir os desfalques na equipe. O Departamento Médico dará a palavra final neste sábado, mas o técnico Tite já está contando com o atacante para substituir Marcelinho Paraíba, que foi expulso na quarta-feira, diante do Coritiba. O atacante titular poderá voltar na segunda partida contra o Corinthians, já que o julgamento por sua primeira expulsão, no jogo contra o São Paulo, ocorrerá só no dia 19, quando a Copa do Brasil já terá terminado. A mesma decisão valerá para o atacante Marcelinho Carioca, do Corinthians, que também aguarda julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Grêmio conta com o retrospecto positivo de oito vitórias consecutivas para superar o Corinthians no Estádio Olímpico. A estratégia de Tite é largar em vantagem em Porto Alegre e depois segurar o Corinthians com um forte esquema defensivo na partida de volta em São Paulo.