Grêmio pretende recorrer de decisão do STJD sobre Pelaipe

O assessor de futebol do Grêmio, Paulo Pelaipe, terá que ficar sem conceder entrevistas à imprensa por 360 dias, de acordo com determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição, que começou na quarta-feira, 8, também proíbe Pelaipe de assinar súmulas de jogos oficiais do Grêmio, não podendo freqüentar o vestiário da equipe e, por último, tendo que se contentar em assistir aos jogos num setor popular do estádio. O departamento jurídico do Grêmio entrará com um recurso para reverter a pena em pagamentos de cestas básicas, algo recorrente no STJD. Pelaipe foi punido por ter ofendido membros do STJD, e não pela confusões que participou em vários jogos do Grêmio, criando polêmica com clubes como Santos e São Paulo.