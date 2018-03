Grêmio procura eficiência no Brasileiro Tudo que o Grêmio quer neste domingo, contra o Coritiba, em Porto Alegre, é repetir a atuação de quinta-feira, quando ganhou do Olímpia por 3 a 0 e se classificou para as quartas-da-final da Copa Libertadores da América. A esperança da torcida é que Rodrigo Fabri, Luís Mário e Christian confirmem que desencantaram e infernizem a vida dos adversários como fizeram com os paraguaios. Se isso acontecer, os gremistas acreditam que o time tem condições de recuperar o tempo perdido no campeonato nacional e partir para a perseguição aos líderes. O tricolor gaúcho chegou à oitava rodada na 14ª posição, com oito pontos. Desta vez o técnico Tite tem poucos problemas. O time que ganhou do Olímpia só não será repetido neste domingo porque o lateral-direito Anderson Lima está suspenso e será substituído por George. Com a boa atuação de quinta-feira, Gavião tornou-se titular da zaga. Ânderson Polga está machucado e fica fora por mais 30 dias. Quando estiver recuperado, deve ir para um clube português.