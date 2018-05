Grêmio projeta 2010 vitorioso com Silas e 'ídolo' Paixão

Campeão mundial ao lado de Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo de 2002, Paixão voltará a trabalhar no Grêmio depois de duas outras passagens pelo clube. Já Silas chega ao time gaúcho após dirigir o Avaí na surpreendente campanha da equipe catarinense no Brasileirão.

"Hoje (domingo) é um dia de alegria para o Grêmio com a chegada desses profissionais altamente qualificados. Ter trabalhado aqui no Grêmio, a meu juízo, o melhor treinador brasileiro de 2009 ao lado do Anderson (auxiliar de preparação física) e do Paulo, preparador físico da seleção brasileira, um verdadeiro ídolo do torcedor gremista, é de fato motivo para criarmos uma expectativa muito positiva para o próximo ano", afirmou Kroeff.

Já Luis Onofre Meira, assessor da presidência do Grêmio, explicou que Silas, apesar de ser um novato como técnico - iniciou a carreira em 2007, no Fortaleza -, "atende ao perfil" de treinador que o clube planejava contratar. "Jovem, mas experiente, Silas tem uma trajetória vitoriosa que o coloca em destaque no cenário nacional como um dos melhores treinadores do ano de 2009. Acompanhamos a qualidade do seu trabalho e temos a certeza de que chega com todas as condições de comandar os atletas com sucesso na temporada de 2010", disse.

Já ao falar sobre a contratação de Paixão, Meira destacou que "seu retorno à casa que o projetou para o mundo como referência na preparação física era um desejo de todos os gremistas".