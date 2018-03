Grêmio promete marcar Felipe e Jean O técnico Adílson Batista esconde o jogo, o esquema e o time, mas é certo que o Grêmio terá cuidados especiais com a Felipe e Jean na estréia no campeonato brasileiro, nesta quarta-feira, contra o Flamengo. Os treinos da semana indicaram que a marcação será feita por zonas e que o esquema será o 3-5-2. O zagueiro Claudiomiro ficará na sobra para que o time sempre tenha uma segunda chance de roubar a bola se Felipe entrar a dribles ou se Jean surgir na área em alta velocidade. Como quer confundir o adversário, Adílson só anuncia o time meia hora antes do jogo. Se mudar para o 4-4-2, Tiago Prado sai da zaga, Michel Bastos joga como lateral-esquerdo recuado e Élton entra como armador. No ataque, Marcelinho, em má fase técnica, pode perder o lugar para Cláudio Pitbull. Apesar dos cuidados defensivos, o Grêmio acredita que pode largar bem e não repetir a trajetória de 2003, quando só escapou do rebaixamento na última rodada. No ano passado, o time começou o campeonato com dez jogadores com passagem pela seleção brasileira e terminou completamente modificado, cheio de juniores que formaram a base para 2004. O centroavante Christian permanece como estrela solitária e entende que se o time souber reconhecer as limitações que tem pode fazer boa campanha cuidando de seus próprios defeitos e jogando no erro do adversário.