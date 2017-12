Grêmio promete não repetir menosprezo Depois de terem admitido que menosprezaram o adversário na estréia no Copa do Brasil, os jogadores do Grêmio voltam a enfrentar o Chapadão, do Mato Grosso do Sul, no jogo de volta, nesta quarta-feira, no Olímpico, precisando vencer para garantir a vaga para a próxima fase. Além do novo estado de espírito, o Grêmio será um time diferente daquele que empatou o primeiro jogo, por 0 a 0, no dia 4 de fevereiro. Baloy, que estava na seleção panamenha, voltou ao time, assim como Christian, que não participou da primeira rodada por não estar inscrito na competição. Os outros reforços são o zagueiro Tiago Prado, o volante Cocito e o meia Rico. O técnico Adílson Batista só vai definir a escalação meia hora antes do jogo. O mistério, desta vez, está na lateral-esquerda, entre Élton e Felipe Alvim, e no companheiro de Christian no ataque, que pode ser Fábio Pinto ou Marcelinho.