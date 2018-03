Grêmio promete ousadia em Londrina O técnico Adílson Batista promete um Grêmio ousado contra o Londrina, nesta quarta-feira, no estádio do Café. A meta do time gaúcho é marcar gols. Se não der para vencer, empate que não seja por 0 a 0 também será considerado bom resultado porque facilitaria as coisas no jogo de volta, quando bastaria não tomar gol para passar para a terceira fase da Copa do Brasil. A definição do time, no entanto, será o mesmo mistério de sempre. Adílson vai aproveitar a ausência do meia Bruno, contundido, para escalar um jogador de características mais ofensivas, que pode ser Élton, Rico ou Fábio Pinto. Outra baixa do Grêmio é o zagueiro panamenho Baloy, com torção no tornozelo direito. Mesmo contando com Adriano, titular em muitos jogos do ano passado e, agora, recuperado de lesão, Adílson vai preferir Marcelo Magalhães, que vem jogando regularmente e está com ritmo de jogo.