Grêmio promete sufocar o Independiente Marcar o primeiro gol no início do jogo é tudo o que o Grêmio quer nesta quinta-feira, quando enfrenta o Independiente Medellín, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. "Depois, o resto será conseqüência da pressão da torcida", prevê o atacante Luís Mário. O sonho da goleada existe, mas não é citado para evitar o pecado da auto-suficiência e o desrespeito ao adversário. Nas entrevistas, não há jogador e nem integrante da comissão técnica que vá além da declaração de Luís Mário. Oficialmente, a vitória por apenas um gol de diferença é considerada um excelente resultado. O técnico Tite poderá escalar o time considerado titular no momento, inclusive com Amaral, recuperado de uma contratura muscular. E espera um adversário fechado, mas perigoso nos contra-ataques. A formação do Independiente, com três zagueiros, dois alas, quatro jogadores no meio-campo e apenas um atacante parece comprovar a tese do técnico gremista. Os colombianos admitem que serão cautelosos, mas prometem surpresas. "Vamos jogar para ganhar", anuncia o técnico Victor Luna, para quem o empate não serve. O fator campo parece não pesar para o campeão colombiano do ano passado. O meia Montoya diz que o time joga melhor fora de casa. O retrospecto comprova. Duas das cinco vitórias do clube na Libertadores foram conquistadas longe de Medellín. O Independiente não terá seu artilheiro Tressor Moreno, suspenso, que dará lugar a Serna. Entre os destaques do time estão o goleiro David Gonzalez, reserva da seleção colombiana, e o zagueiro Felipe Baloy, titular da seleção panamenha.