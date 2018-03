Grêmio quer pelo menos um empate Ainda em crise, o Grêmio não tem grandes ambições diante do Vasco da Gama, neste domingo, no Rio de Janeiro. Realista, o técnico Darío Pereyra diz que o empate é um bom resultado, sem sequer observar a tabela e ver que com apenas um ponto na rodada o clube pode ficar na zona de rebaixamento. Antes dos jogos de sábado, o tricolor gaúcho era o 21º colocado, com 19 pontos. Nem a volta do armador Carlos Miguel e do atacante Caio, recuperados de lesões, é capaz de dar um ânimo mais ofensivo aos gremistas. O desmanche do time que jogou a Libertadores prossegue. Na quinta-feira, contra o Paysandu, Ânderson Polga despediu-se do time. Vai jogar no Sporting. Neste domingo é a vez de Amaral fazer sua última partida pelo clube, para depois ir jogar no Qatar.