Grêmio quer roubar ponto da Portuguesa Líder isolado do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, com quatro pontos, o Grêmio espera somar outro empate contra a Portuguesa, no próximo sábado, no Canindé, para depois decidir em casa a sua volta à elite do futebol nacional. Este é o plano do técnico Mano Menezes, que reconheceu o fraco desempenho ofensivo do seu time no empate de 1 a 1 com o Santa Cruz, em Recife (PE), mas valorizou o ponto conquistado longe de Porto Alegre (RS). "Não jogamos bem, porque ficamos muito na defensiva e não valorizamos a posse de bola. Mas em termos de classificação, este empate deve ser comemorado como uma vitória porque foi conquistado no campo de um forte inimigo". Mano não esconde sua preocupação em somar pontos. Ele só não quer perder para a Portuguesa, em São Paulo, porque depois fará dois jogos em casa diante da própria Portuguesa e diante do Santa Cruz, saindo apenas na última rodada, contra o Náutico. O cálculo é que com 10 pontos o time será um dos classificados à Série A. "Ficamos numa situação boa, mas não podemos perder a concentração em nosso objetivo", finalizou.