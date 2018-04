Grêmio quer 'sangue nos olhos' por vitória sobre o Flu na Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio convocou sua torcida para a partida desta quarta contra o Fluminense, às 22h em sua arena, em Porto Alegre. O jogo tomou ares de decisão e vale pelo Grupo 8 da Copa Libertadores, liderado pela surpresa chilena Huachipato, com sete pontos - mesma pontuação dos cariocas, mas com saldo melhor - e um a mais do que os gaúchos.

O meia Zé Roberto pediu aos jogadores "sangue nos olhos" para vencer mais uma vez o Fluminense (no Rio, o Grêmio fez 3 a 0). O jogador disse que acredita na força da torcida, que esgotou os ingressos para a partida - serão 45 mil torcedores no estádio.

Após o treino desta terça, ele relembrou a decisão do Campeonato Brasileiro de 1996, quando ele estava na Portuguesa, enfrentou justamente o atual time na finalíssima e afirmou que ficou impressionado com os tricolores.

"Minhas pernas tremeram em 1996. Confesso que, quando eu entrei no gramado vendo 45 mil malucos gritando, minhas pernas balançaram. Quero os mesmos torcedores aqui desta vez. Uns mais velhos, juntos com os mais novos. Dizem que os ‘malucos’ são os torcedores do Corinthians. Hoje eu acho que não. Já enfrentei os dois. E os do Grêmio gritando, pressionando, fazem qualquer um tremer. É isso que eu espero. Quando se joga em uma arena com a torcida assim, essa emoção, esse espírito, se tem tudo para conquistar o resultado", disse o jogador.

DESFALQUES

No Fluminense, o técnico Abel Braga quebra a cabeça para montar seu time, que tem nada menos do que oito desfalques - três deles, titulares: Fred, Wellington Nem e Thiago Neves. Somam-se a eles o meia Deco, os volantes Valencia e Diguinho, o atacante Marcos Junior e o lateral Wellington Silva.

As opções de Abelão que já são restritas para a escalação da equipe titular, ficam ainda mais se o técnico precisar mudar o panorama do jogo. "Não esperava passar por isso agora, depois que o time já adquiriu o melhor ritmo. Estamos com uma série de problemas que mudam até um pouco a nossa forma de jogar. Contra o Grêmio eu não vou ter opções de velocidade no banco", reclamou Abel.

"Para nós não é decisão. Vamos para uma partida de superação. Quando se fala de uma equipe forte, se fala de um coletivo forte. Nossa qualidade ofensiva é indiscutível. Vamos para esse jogo privados de nosso ataque titular. Thiago Neves, Wellington Nem, Fred. Mas isso não nos abala", garantiu o treinador.

GRÊMIO X FLUMINENSE

GRÊMIO - Dida; Pará, Werley, Cris e André Santos; Fernando, Souza, Marco Antônio e Zé Roberto; Vargas e Barcos. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Wagner e Rafael Sóbis; Rhayner e Michael. Técnico: Abel Braga.

Árbitro - Ricardo Marques (MG); Horário - 22 horas (de Brasília); TV - Fox Sports e SporTV; Local - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).