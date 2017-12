Grêmio quer ser o Boca do Corinthians O Grêmio quer repetir a façanha do Boca Juniors contra o Palmeiras e surpreender o Corinthians no Morumbi neste domingo, no segundo jogo da final da Copa do Brasil. "A analogia é pertinente, temos uma mesma filosofia de futebol competitivo e mantemos um padrão de jogo dentro e fora de casa", afirmou o técnico Tite, nesta quinta-feira, pouco antes de reunir sua equipe para o último treino no Estádio Olímpico antes da viagem a São Paulo. Coincidentemente, as primeiras partidas entre Boca e Palmeiras, de um lado, e Grêmio e Corinthians, de outro, acabaram em um empate de 2 a 2. Se o resultado de domingo, no Morumbi, for novamente igual ao de quarta-feira, no Parque Antártica (2 a 2), o título da Copa do Brasil também será disputado nos pênaltis. Para o experiente zagueiro Mauro Galvão, que conquistou seu primeiro título nacional em 1979, pelo Internacional, o resultado da Libertadores da América só prova que "o fator campo não é tão importante". O mesmo pensa o capitão Zinho: "Jogar em casa não está decidindo nada". O próprio Grêmio tem demonstrado isso com seu retrospecto na Copa do Brasil: venceu tanto o São Paulo quanto o Coritiba fora de casa. Em 1997, o time gaúcho também estragou a festa de 100 mil flamenguistas no Maracanã, na decisão da Copa do Brasil. A diferença é que agora o Grêmio entra em campo com a obrigação da vitória ou de um empate por mais de dois gols para conquistar o título. Apesar disso, a equipe gaúcha espera um jogo aberto de ambos os lados. "A torcida não vai permitir que o Corinthians jogue na defesa", tem dito Tite. O Grêmio tentará explorar os contra-ataques velozes, com Luís Mário e Marcelinho Paraíba, para surpreender o adversário paulista. "Esperamos que o contra-ataque seja a peça decisiva", afirmou Luís Mário. A zaga está confirmada com Marinho, Galvão e Roger. Apesar da tendinite no tendão de aquiles do pé direito, Galvão foi liberado pelo departamento médico para jogar no domingo e retomar o tratamento depois. Há algum tempo o zagueiro vem sentindo dores, o que não o impediu de jogar até agora. Ele saiu mais cedo da última partida apenas para se poupar.