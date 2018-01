Grêmio quer subir, não importa como Mesmo com 100% de aproveitamento na fase semifinal do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico do Grêmio, Mano Menezes, reconheceu que seu time não "foi um primor" na vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, sábado, no Estádio Olímpico. Mas ele quer manter este "espírito vencedor" nos próximos jogos para chegar no quadrangular e buscar uma das duas vagas na elite nacional em 2006. "Nesta fase o mais importante é ter um time brigador e vencer os jogos", explicou Menezes, agora preocupado com o confronto diante do Santa Crua, também com seis pontos dentro do Grupo A . Avaí - Márcio Araújo, técnico do Avaí, ainda não jogou a toalha apesar das duas derrotas nesta fase para Santa Cruz e Grêmio. "Ainda atemos quatro jogos e podemos reverter a situação", comentou, prometendo mudanças para no final de semana, em casa, diante do Santo André. Santa Cruz - O objetivo do líder é manter a mesma determinação nos próximos jogos. O zagueiro Valença, com três cartões amarelos, será desfalque, mas o atacante Reinaldo, recuperado de contusão, pode voltar contra o Grêmio. Náutico - Manter a humildade e somar pontos no Grupo B. Esta é a ordem do técnico Roberto Cavalo, preocupado que a goleada sobre o Guarani, por 4 a 1, deixe os jogadores empolgados. Diante da Portuguesa, no Estádio dos Aflitos, o zagueiro Marcelo Ramos vai voltar após cumprir suspensão.