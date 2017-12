Grêmio quer vaga na decisão neste domingo Uma combinação favorável de resultados pode deixar o Grêmio classificado para a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho já neste fim de semana, tornando os dois últimos jogos desta fase amistosos para o Tricolor. Para começar, os gremistas torcem para o 15 de Novembro não ganhar do Caxias neste sábado, em Campo Bom. Depois, esperam que o próprio Grêmio ganhe do São Gabriel, domingo, em Porto Alegre. A parte mais difícil, no entanto, será torcer para o rival Internacional não perder para o Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul. Os gremistas também secam o Juventude, que enfrenta o Glória em Caxias do Sul. O Grêmio é o líder da Chave A, com dez pontos; seguido pelo Juventude, com oito; Santa Cruz, com cinco; e 15 de Novembro, com três. Na Chave B o líder é o Glória, com dez pontos e saldo de dois gols. O Caxias também tem dez pontos, mas seu saldo é negativo, de quatro gols. O Internacional está em terceiro, com oito pontos, e o São Gabriel é o quarto, com apenas um ponto.