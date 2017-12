Grêmio reage e empata com a Portuguesa A Portuguesa não conseguiu suportar a pressão e, depois de abrir 2 a 0, permitiu o empate do Grêmio neste sábado à noite, em Porto Alegre (RS), no Estádio Olímpico, pela quarta rodada do quadrangular final da Série B. Com este resultado, as posições continuam as mesmas: o Grêmio lidera com seis e a Portuguesa está na vice-liderança, com cinco pontos. O jogo começou quente. O Grêmio dominava desde o início, aproveitando o esquema defensivo armado pelo time paulista, com quatro volantes. Aos 12 minutos, um lance polêmico, Johnson recebe lançamento e foi deslocado por Domingos, mas Wagner Tardelli preferiu não marcar o pênalti. Depois dos 15 minutos iniciais, a Lusa saiu mais ao ataque, usando o contra-ataque. Com isso, abriu o marcador aos 20 minutos. Após rebote da defesa, a bola sobrou para Almir que chutou de fora da área rasteiro, sem chance para Galatto. Após o gol, a Portuguesa recuou novamente e o Grêmio teve três chances de empatar, mas Domingos desperdiçou a primeira e nas outras duas Gléguer e Maurício salvaram as jogadas do esperto Ricardinho. A Portuguesa ampliou aos 33 minutos, em jogada de bola parada. Após falta da direita cobrada por Almir, o angolano Johnson cabeceou para o meio da área e Leandro Amaral surgiu para completar de cabeça, fazendo seu oitavo gol na Série B. A torcida do Grêmio mostrava irritação e pediu raça ao time na saída para o intervalo. O time gaúcho voltou para etapa final com Lipatin no lugar de Anderson, que jogava muito mal. E adotou a pressão máxima como forma de empatar. Logo aos 34 segundos, Ricardinho assustou o goleiro Gléguer. Um minuto depois, foi a vez de Lipatin desperdiçar. Mas aos três não teve jeito: Ricardinho fez ótima jogada pela esquerda e cruzou na medida para Marcelo Costa, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, inflamando o Olímpico. O empate quase saiu aos 17 minutos, quando Lipatin dominou a bola e rolou para Ricardinho, que ridiculamente mandou a bola para o alto do gol de Gléguer. Três minutos depois, o goleiro da Lusa salvou o time paulista fazendo excelente defesa em cabeçada de Lipatin. Mas, aos 25, minutos, o goleiro falhou e o Grêmio empatou. Sandro Goiano soltou a bomba em cobrança de falta e Gléguer, encoberto pela defesa, falhou ao tentar pegar a bola. Depois disso, só deu Grêmio, que quase conseguiu uma virada histórica. Mas a Lusa conseguiu segurar e ao menos levar um empate para São Paulo. Na próxima rodada, sábado, a Portuguesa recebe o Náutico no Canindé. O Grêmio também jogará em casa, diante do Santa Cruz.