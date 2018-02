Grêmio recebe multa da Conmebol de R$ 368 mil por criar vídeo contra arbitragem

O Grêmio recebeu nesta sexta-feira uma multa da Conmebol no valor de US$ 112 mil (cerca de R$ 368 mil) por ter enviado um vídeo para patrocinadores da entidade com supostos erros de arbitragem após o primeiro jogo da decisão da Libertadores do ano passado.

O clube tricolor tem até sete dias para recorrer da decisão. Na época, o Grêmio venceu o Lanús por 1 a 0 no duelo de ida da final, em Porto Alegre, mas deixou o gramado inconformado com a atuação do árbitro chileno Júlio Bascuñan.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, chegou a viajar para Assunção, no Paraguai, e se reuniu com representantes da Conmebol. O clube ainda oficializou as reclamações e, para pedir apoio à CBF, editou um vídeo com esse e outros erros. As imagens foram enviadas também aos patrocinadores da Conmebol.

De folga no Campeonato Gaúcho neste final de semana, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), para enfrentar o Independiente, fora de casa, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A volta está marcada para o dia 21, na Arena Grêmio.