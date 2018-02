Grêmio reforça segurança em Recife A delegação do Grêmio chegou nesta quinta-feira ao Recife, onde enfrenta o Santa Cruz no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria, preocupada com hostilidades neste momento decisivo da competição, contratou vários seguranças para proteger seus jogadores. O volante e capitão Sandro Goiano foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), quarta-feira, no Rio de Janeiro, e está confirmado. Por outro lado, os meias Anderson e Marcelo Costa, machucados, foram vetados. Santa Cruz - O meia Rosembrick não participou do treino coletivo desta quinta-feira, assim como no restante da semana, devido a uma infecção intestinal. Ele deverá ser desfalque diante do Grêmio. Seu substituto deverá ser Lecheva. Outra ausência é o volante Neto, suspenso, que deverá ser substituído por Júnior Maranhão. Náutico - O volante Tozo foi punido com dois jogos de suspensão pelo STJD, pela expulsão contra a Portuguesa na fase semifinal, e está fora da partida contra a própria Lusa, sábado no Estádio dos Aflitos, em Recife. Para o seu lugar, Luciano e William são opções.