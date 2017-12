Grêmio reforça segurança em Recife O Grêmio está cercado de cuidados para o jogo contra o Náutico, pela rodada final do Campeonato Brasileiro Série B. A diretoria pretende contratar seguranças particulares e ainda chegar à cidade apenas algumas horas antes do jogo, mantendo em sigilo o hotel onde ficará hospedada na região. Cuidados semelhantes já foram tomados na segunda fase quando enfrentou o Santa Cruz, outro clube da cidade. Tudo porque temos represálias da pressão feita em cima dos pernambucanos nos jogos em Porto Alegre. Um empate neste jogo garante a volta do time gaúcho, líder isolado do quadrangular, com nove pontos, à primeira divisão.