Grêmio regulariza situação do meia Renato na CBF O meia Renato foi inscrito no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira, e está liberado para defender o Grêmio no Campeonato Brasileiro. O jogador, de 24 anos, deverá ficar no time gaúcho até o final de dezembro deste ano.