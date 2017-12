Grêmio repete esquema amanhã no Rio O Grêmio vai repetir o esquema 3-5-2 neste sábado, contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, tentando encontrar alguma regularidade. Em seus últimos jogos, o time sofreu várias alterações e alternou ótimos e péssimos momentos. Os resultados refletiram os altos e baixos: vitória por 4 a 0 contra o Corinthians, derrota por 4 a 0 para o Goiás, e vitória por 4 a 1 sobre o Fluminense. A torcida já se convenceu que o time joga melhor com um líbero e dois zagueiros protegendo a área, mas o técnico Adílson Batista, que prefere o 4-4-2, só começou a dar o braço a torcer nos treinos desta semana. Para tentar a segunda vitória, que poderá levar o time a ficar entre os dez melhores na classificação, Adílson não terá o armador Bruno, contundido, e deve escalar Luciano Ratinho na posição. O tricolor gaúcho tem cinco pontos e é o 13º colocado.