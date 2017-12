Grêmio repete o time em Juiz de Fora O Grêmio vai repetir o mesmo time do empate de 1 a 1 contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, quarta-feira, para tentar fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, amanhã à tarde, contra o Fluminense, em Juiz de Fora (MG). Com 24 pontos ganhos, o adversário, com 27 é inimigo direto na luta pela permanência na Série A. Como Roger está lesionado, Carlos Miguel continuará improvisado na lateral-esquerda. O técnico Adílson Batista, que deu novo ânimo ao time, está entusiasmado com a resposta dos jogadores dentro de campo. O meia Tinga diz, agora, que o grupo recuperou a confiança: "Isto é fundamental para quem quer vencer. Não podemos vacilar, pois qualquer tropeço nos deixará numa posição muito delicada. Somos obrigados a vencer".