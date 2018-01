Grêmio repete o time no Olímpico O Grêmio quer aproveitar o fato de jogar em casa, a primeira boa fase do ano e a rara oportunidade de repetir o time em dois jogos seguidos para derrotar o Fluminense, neste domingo, em Porto Alegre, e aproximar-se dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho chegou à rodada do final de semana na 9ª colocação, com oito pontos. O técnico Tite está feliz por poder escalar o mesmo time que derrotou o Olimpia na terça-feira, em Assunção, pela Copa Libertadores. Durante a semana, o zagueiro Ânderson Polga e o atacante Christian, ambos com dores nos tornozelos, chegaram a estar ameaçados de não jogar. Mas foram confirmados e enfrentam o Fluminense. Só o volante Tinga, afastado desde o dia 5, continua fora da equipe por lesão muscular. Sua volta está prevista para o segundo jogo contra o Olimpia, dia 8 de maio.