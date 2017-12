Grêmio repetirá fórmula barata em 2006 Sem recursos financeiros, às voltas com uma dívida próxima a R$ 130 milhões, o Grêmio vai ter de repetir a fórmula da garimpar jogadores rodados, disponíveis e baratos e misturá-los aos jovens formados no Olímpico para fazer uma boa campanha na série A do campeonato brasileiro do ano que vem. A primeira providência o clube já tomou, convidando o técnico Mano Menezes a renovar o contrato. O treinador fez sucesso no interior do Rio Grande do Sul montando equipes de ponta para os padrões estaduais graças a muita observação dos campeonatos regionais. Repetiu a fórmula ao remontar o Grêmio na série B deste ano, quando identificou a disponibilidade do zagueiro Pereira, do volante Sandro Goiano e do atacante Ricardinho, e chamou-os para mudar o perfil técnico e psicológico do time, para melhor, em meio à competição. Comemorou o título com a incrível vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, no sábado, com gol marcado quando o time tinha apenas sete jogadores em campo. "O futebol brasileiro é rico e sempre é possível montar boas equipes", comenta Mano Menezes. Antes de sair garimpando o novo time, o treinador terá de saber quem fica e quem sai do Olímpico. Os contratos de Patrício, Pereira, Domingos, Marcel e Ricardinho, todos jogadores decisivos na campanha deste ano, vencem no final de dezembro. Com a perspectiva de jogar na primeira divisão do ano que vem, é possível que a maioria deles aceite a renovação. A negociação mais difícil tende a ser com Ricardinho, vinculado ao Palmeiras, que pode ser convocado a voltar a São Paulo ou repassado a algum clube do exterior. O dublê de meia e atacante Anderson, autor do gol do título da série B, tem vínculo com o fundo de investimentos português Gestifute, mas pode ficar no Olímpico por mais seis meses. O Porto, primeiro interessado no jogador, tem dúvidas sobre a legalidade do registro de estrangeiros menores e pode esperar até o segundo semestre do ano que vem para contar com Anderson sem preocupar-se com eventuais sanções da Fifa. O jogador completa 18 anos em abril. Embora reconheça que "há exigências de outras dimensões" para enfrentar a série A em condições competitivas, Mano Menezes não quis aprofundar seus planos durante a segunda-feira. "Ainda precisamos curtir o que conseguimos", justificou, pouco antes de posar para a foto comemorativa ao título da série B, no Olímpico, e já de passagem no bolso para viajar para São Paulo, onde concederia entrevista a um programa de televisão. Os jogadores entraram em férias, mas antes foram a um sítio em Barra do Ribeiro, a 50 quilômetros de Porto Alegre, para a última festa do ano, o churrasco do retorno à elite do futebol brasileiro.