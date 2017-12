Grêmio, Santa Cruz, Náutico e Vitória ganham na estreia da Copa São Paulo

Como já era esperado nesta primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol, a maioria dos chamados grandes times vêm confirmando favoritismo em suas estreias até aqui. Nesta tarde de terça-feira, dando continuidade à jornada de partidas iniciadas mais cedo, os favoritos se deram bem. O gaúcho Grêmio, os pernambucanos Santa Cruz e Náutico, bem como o baiano Vitória ganharam sem dificuldades.

Na Arena Plínio Marín, em Votuporanga, o Grêmio venceu o Brasília por 3 a 1 e assumiu a ponta do Grupo 1, enquanto o Vitória bateu o Atlético-GO por 2 a 0 no Grupo 12, dentro do estádio Salvador Russani, em Atibaia, que teve jogos com portões fechados por determinação dos órgãos de segurança.

Muito forte nas categorias de base, o Atlético-PR venceu o CRB, também por 2 a 0, mas no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, pelo Grupo 15. Ainda assim ficou com o segundo lugar da chave, já que mais cedo o Primavera goleou o União-MT por 4 a 2.

Em Itu, no estádio Novelli Júnior, o XV de Piracicaba perdeu para o Santa Cruz por 2 a 0, com dois gols de Alecssandro no Grupo 16. Em Tanabi, o Náutico perdeu para o Vila Nova-GO por 2 a 1 dentro do estádio Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi.

Também representando Pernambuco, o Sport decepcionou ao perdeu para o Batatais por 3 a 2 pelo Grupo 8, com um gol nos acréscimos em Cravinhos. Em Jundiaí, o Joinville goleou o Vitória da Conquista-BA por 5 a 0 no estádio Jayme Cintra, pelo Grupo 11.

Confira os resultados do final da tarde desta terça-feira:

Chapecoense 0 x 2 Nova Iguaçu-RJ

Grêmio 3 x 1 Brasília

Náutico 1 x 2 Vila Nova-GO

Sport 2 x 3 Batatais

Joinville 5 x 0 Vitória da Conquista-BA

Vitória 2 x 0 Atlético-GO

Atlético-PR 2 x 0 CRB

Santa Cruz 2 x 0 XV de Piracicaba