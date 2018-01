Grêmio se classifica na Copa do Brasil O Grêmio venceu o Santa Cruz por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, e se classificou para enfrentar o Fluminense nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O time gaúcho havia perdido o primeiro jogo, em Recife, por 1 a 0. A primeira partida contra o Fluminense será dia 2 de maio, no estádio Olímpico. Contrariando todas as expectativas, o árbitro Alfredo Loebeling confirmou o jogo, apesar do temporal na capital gaúcha. Mesmo com o gramado completamente encharcado, o Grêmio tomou a iniciativa e atacou desde o início. Aos dois minutos, Zinho, de falta, acertou o travessão de João Carlos. O Santa Cruz, que entrou em campo para se defender, não resistiu por muito tempo: aos 11 minutos Eduardo Costa abriu o placar com um forte chute de fora da área, aparando um rebote da defesa, após cobrança de escanteio. Aos19, Rodrigo Mendes fez 2 a 0, num chute fraco que passou pelo meio das pernas de João Carlos que, no intervalo, pediu para sair e foi substituído por Milagres. Com a entrada de Nílson em lugar de Teci, o Santa Cruz voltou mais ofensivo no segundo tempo. Criou algumas chances que não foram aproveitadas e preocupou o técnico do Grêmio, Tite, que colocou Fábio Baiano em lugar de Tinga para segurar o ímpeto do Santa Cruz. A substituição deu certo e, aos 22 minutos, Rodrigo Mendes novamente apareceu na área para fazer 3 a 0. Nílson descontou aos 45 minutos.