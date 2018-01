Grêmio se classifica na Copa São Paulo O Grêmio é o primeiro time a se classificar para a terceira fase da Copa São Paulo de Juniores. Venceu o Santo André por 2 a 1 (gols de Samuel e Luís Felipe, para os gaúchos, e Everton, para o time do ABC), em Barueri (SP). Agora, o Grêmio enfrenta o vencedor de Vila Nova-GO x Internacional. O outro classificado é o Iraty, do Paraná, que goleou o Ituano por 5 a 1 (gols de Elton (3), Reinaldo e Diego, com Gilson descontando para o Ituano) em Votorantim (SP). O time paranaense pega que vencer o duelo Goiás x Noroeste.