Grêmio se isola na liderança na Série B O Grêmio se isolou na liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Santa Cruz por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS). Com nove pontos, o time gaúcho está bem perto do quadrangular final. O time pernambucano, com seis pontos, é vice-líder. O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Pereira, de cabeça, após uma cobrança de escanteio, aos 19 minutos do primeiro tempo. Ricardinho completou o placar aos 39 minutos da etapa final. Os dois times voltam a se enfrentar na terça-feira, em Recife (PE), na abertura do returno da fase semifinal. O Santo André voltou ao páreo ao vencer o Avaí por 1 a 0, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), chegando aos três pontos. O time catarinense fica em último lugar, com três derrotas e nenhum ponto. O gol da vitória foi marcado por Rodrigão, aos 34 minutos do segundo tempo. Os dois times também voltam a se enfrentar, na terça-feira, no ABC.