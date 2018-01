Grêmio se reabilita em Recife: 1 a 0 O Grêmio conseguiu uma importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado à tarde, quando surpreendeu o Sport, em Recife (PE), na Ilha do Retiro. O gol da vitória foi marcado por Raone, a um minuto do segundo tempo, com um chut e de feito que tocou na trave antes de entrar. A vitória reabilitou o time gaúcho, que tinha perdido em casa para o Vitória, por 2 a 1, na rodada anterior. O Grêmio chegou aos 21 pontos e assumiu a quinta posição, sete pontos atrás do líder Santa Cruz. O Sport manteve os 18 pontos ganhos e caiu para 11.ª colocação, após sofrer a sua segunda derrota seguida, pois tinha perdido para o Avaí, por 3 a 0. O jogo foi truncado, com muita marcação e muitas faltas. O Sport tinha o domínio territorial, mas não conseguia transformar isso em gols. O gol do Grêmio no reinício do jogo, mudou o panorama. O Sport partiu atrás do empate e o Grêmio pode explorar os co ntra-ataques. A vitória gremista, porém, foi justa. Pela 14.ª rodada, o Sport vai a Anápolis (GO), onde pega o Anapolina, dia 22 de julho. O Grêmio vai jogar novamente fora de casa, desta vez diante do União Barbarense, dia 24 de julho, em Santa Bárbara d´Oeste. Élcio Paiola.