Grêmio se reapresenta após vitória sobre o Náutico

Para a próxima partida pelo Brasileiro, contra o Fluminense, domingo, no Olímpico, o técnico Paulo Autuori não poderá contar com o atacante Maxi López. O argentino foi expulso diante do Náutico e terá de cumprir suspensão automática. Mesmo com a semana inteira para trabalhar, Autuori já adiantou que formará a dupla de ataque com Jonas e Herrera, que vem do banco de reservas.

Com 36 pontos, a quatro do primeiro time no G-4, o Grêmio quer aproveitar o fato de encarar um adversário que luta contra o rebaixamento para se aproximar da zona de classificação à Libertadores. Somando apenas 18 pontos, o Fluminense ocupa a lanterna. A seu favor, o time gaúcho ainda tem a invencibilidade no Olímpico, com o melhor aproveitamento em casa do Brasileiro.