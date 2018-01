Grêmio se reapresenta e volta aos treinos sem Marcelo Grohe e Bobô Depois de dois dias de folga, o elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta quarta-feira para iniciar os trabalhos visando a última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Joinville, domingo, em Santa Catarina. Marcelo Grohe e Bobô foram as principais ausências da atividade.