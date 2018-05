Grêmio se reforça para sonhar ainda mais alto na América

Entrosamento e reforços pontuais ditam o Grêmio nesta Libertadores. O time gaúcho se classificou para a competição continental após ficar em terceiro no Brasileiro, torneio em que se destacou pela regularidade, e o técnico Roger Machado espera aproveitar essa segurança da equipe para ir longe.

Em relação ao time do ano passado, apenas dois titulares deixaram a equipe: o zagueiro Erazo, que foi para o Atlético-MG, e o lateral-direito Galhardo, reforço do Anderlecht-BEL. Por outro lado, Luan, astro da equipe com apenas 22 anos e cobiçado por diversos clubes do exterior, continua.

Dos reforços, o principal deles é o atacante Bolãnos, que chega com moral após grande temporada pelo Emelec, do Equador. Outra novidade na frente é o atacante Henrique Almeida, que parecia certo com o Inter e surpreendentemente foi parar no Olímpico.

A chegada dos dois pode fazer com que Roger Machado mude o esquema tático e passe a atuar com dois atacantes. Assim, Giuliano e Douglas brigam por uma vaga no meio. Henrique Almeida e Bolaños devem ser titulares.

Além disso, a diretoria conseguiu se acertar com o São Paulo e contratou o volante Maicon em definitivo. Os zagueiros Fred, do Goiás, e Kadu, do Atlético-PR, também chegaram para disputar posição com Pedro Geromel, eleito um dos melhores defensores do País no ano passado.

“O Grêmio vem forte. É um grupo difícil, como a Libertadores sempre foi. Quem acha que terá facilidades numa competição como esta não deve pensar em jogá-la”, disse o técnico Roger, campeão do torneio continental como jogador, pelo Grêmio, em 1995.

Roger realmente tem motivos para preocupação. O Grêmio caiu em um dos grupos mais complicados do torneio, ao lado de San Lorenzo-ARG, LDU-EQU e Toluca-MEX. “São equipes tradicionais e é sempre complicado jogar lá (nos estádios deles)”, ressaltou o treinador.

Embora ainda tenha um time considerado bom, existe a dúvida em relação à força do elenco para a disputa da Libertadores. A torcida esperava por mais nomes de peso, mas a situação financeira da equipe não permite grandes investimentos.

Time-base: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Kadu e Marcelo Oliveira; Wallace, Maicon e Giuliano; Luan, Bolaños e Henrique Almeida. Técnico: Roger Machado.

Chegaram: Wallace Oliveira (lateral), Fred (zagueiro), Kadu (zagueiro), Miller Bolaños (atacante) e Henrique Almeida (atacante).

Saíram: Erazo (zagueiro), Matheus Biteco (meia) e Gabriel Silva (zagueiro).

CONHEÇA OS ADVERSÁRIOS DO GRÊMIO NO GRUPO 6

San Lorenzo-ARG

Vice-campeão argentino, o time tem Buffarini, Ortigoza e Villalba, remanescentes do título da Libertadores de 2014, como destaques, além de Blanco e Cauteruccio (foto), artilheiro da equipe. O técnico é Pablo Guede, que chegou para o lugar de Edgardo Bauza, hoje no São Paulo.

LDU-EQU

vice-campeã equatoriano, a LDU perdeu o atacante Narciso Mina, mas se reforçou com Villalba, Vega e Ayoví. No gol, Alexander Domínguez (foto), que disputou a Copa de 2014 pela seleção do Equador, passa segurança ao técnico Claudio Borghi, ex-seleção chilena.

Toluca-MEX

Segundo melhor no Mexicano, dentre os times que não vão para a Copa dos Campeões da Concacaf, o Toluca tem o meia peruano Christian Cueva (foto) como referência. O lateral-direito Gerardo Flores, da seleção mexicana, foi contratado para a disputa da Libertadores.