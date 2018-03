Grêmio segura Baiano e Rodrigo Mendes O Grêmio chegou a um acordo com o Flamengo para a permanência de Fábio Baiano e Rodrigo Mendes até dezembro. Ficou acertado que os dois atletas entrarão no programa de redução salarial. Fábio Baiano já embarcou com o resto da delegação para Portugal e deverá participar do amistoso contra o Benfica, sábado. Rodrigo Mendes se recupera de uma lesão e não viajou. Zinho esteve no Olímpico para acertar a rescisão do contrato e afirmou que ainda não recebeu nenhuma proposta.