Grêmio sem técnico e sem sete titulares A missão de começar a tirar o Grêmio da má fase será confiada ao técnico interino Cléber Xavier e a uma mescla de quatro titulares e sete reservas que enfrentam o Fortaleza, neste sábado, às 16 horas, no Olímpico. O goleiro Danrlei, o zagueiro Gavião, o volante Amaral, o ala Gilberto e o atacante Christian estão suspensos. O ala Anderson Lima e o armador Rodrigo Fabri estão machucados. Os ausentes serão substituídos respectivamente por Eduardo Martini, Renato, Émerson, Carlos Miguel, Douglas, George e Caio. Apesar de esfacelado, o Grêmio está na obrigação de vencer para se afastar da incômoda 20ª posição na tabela de classificação. Com apenas 11 pontos em 11 jogos, o tricolor gaúcho está ao alcance do Paysandu, com nove pontos, na zona de rebaixamento. Os maus resultados recentes levaram o técnico Tite a pedir demissão na segunda-feira. Os diretores do Grêmio prometem anunciar a contratação do novo técnico após o encerramento da rodada, no domingo.