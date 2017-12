Grêmio sem três titulares em Salvador Afundado na lanterna do campeonato brasileiro, o Grêmio precisa superar diversas adversidades para vencer o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador. As ausências do goleiro Danrlei, suspenso, do zagueiro Baloy, na seleção panamenha, e do atacante Bruno, machucado, desestruturam um time que vinha adquirindo entrosamento lentamente. Os três estão entre os poucos jogadores poupados das críticas da torcida na má fase que o clube vive. Claudiomiro volta à zaga depois de 60 dias de afastamento, por lesão, mas está sem ritmo de jogo. Jorge Mutt será deslocado para a posição de Bruno e deixará seu lugar no meio-campo para Tinga, que estava cuidando do recondicionamento físico e teve seu retorno antecipado pela circunstância de faltar um jogador com a mesma versatilidade e experiência no setor. Além das improvisações, a péssima campanha também influencia o rendimento do time. Pressionados pela necessidade de resultados, os jogadores têm errado muitos passes e até furado em bola na hora de chutar, como ocorreu com Christian, contra o Goiás, no domingo. O fator local também pesa. O time gaúcho ainda não venceu fora de casa este ano. Apesar de tantas dificuldades, os gremistas sonham com uma vitória redentora em Salvador. É único resultado que deixa o time dependendo de seus próprios resultados para sair da incômoda situação em que se meteu.