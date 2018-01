Grêmio: situação de Marcos Paulo é legal O chefe do Departamento Jurídico do Grêmio, César Dias Neto, disse nesta quarta-feira em Porto Alegre, que o clube está tranqüilo quanto à condição de jogo do volante Marcos Paulo. O volante, segundo denúncia do advogado do Goiás, João Bosco Luz, estaria com a inscrição irregular. A denúncia motivou uma investigação de dois advogados do Figueirense - Erick Svein e Sérgio Gasparelli na CBF. O Figueirense foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 1 no sábado, no estádio Olímpico. "Esse pessoal do Goiás está é querendo aparecer, pois temeu perder os pontos por causa do Grafite. Agora, sem qualquer embasamento jurídico, acusa o Grêmio. Nós estamos tranqüilos. Não temos nada a temer, pois o Marcos Paulo está inscrito regularmente na CBF". Marcos Paulo, atualmente na reserva do Grêmio nem viajou para o Ceará, onde o Grêmio enfrentaria o Fortaleza na noite desta quarta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 4, entrou em campo no lugar de Gavião aos 33 minutos do segundo tempo.