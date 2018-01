Grêmio só empata com Coritiba em casa e não encosta nos líderes

A comemoração ficou mesmo por conta da marca dos 20 anos do bicampeonato da Copa Libertadores. Jogadores que defenderam o Grêmio naquela época desfilaram no gramado antes do início da partida.

Com o resultado, o time gaúcho permanece em terceiro lugar na tabela, com 38 pontos. Mas com chances de se distanciar do líder Corinthians, que tem 43, e do vice Atlético-MG, que tem 39. Ambos entram em campo ainda neste domingo e podem abrir boa vantagem sobre o Grêmio. Já o Coritiba é o 18º, com apenas 22, ainda dentro da zona da degola.

O primeiro tempo foi marcado por muitos gols perdidos pelo ataque gremista. Luan protagonizou ao menos dois bons lances para os anfitriões. Geromel também teve sua chance. Ao mesmo tempo o Coritiba se fechou, fazendo com que a partida se desenrolasse sem emoção.

Na segunda etapa o calor mostrou resultado. Marcelo Grohe passou mal, foi atendido e até ameaçou deixar a partida. O sol forte se refletiu também na falta de fôlego dos jogadores, que deixaram o campo extenuados.

"É aquele jogo que se faz e se toma um gol dificilmente, porque as duas equipes estavam tentando, buscando o primeiro gol. O Campeonato Brasileiro é assim. Nem sempre a gente vai fazer um ponto em casa", lamentou o lateral gremista Marcelo Oliveira.

O Grêmio entra em campo novamente na quinta-feira ao meio da semana, contra o Figueirense, em Santa Catarina. O jogo será na quinta-feira (3), contra o Figueirense, pelo Brasileiro. Na quarta, o Coritiba recebe o Sport, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 0 x 0 CORITIBA

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Galhardo (Lucas Ramon), Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Walace (Bobô), Giuliano, Douglas e Luan; Fernandinho (Pedro Rocha). Técnico: Roger Machado.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Walisson, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Cáceres (Thiago Galhardo), Lúcio Flávio e Ruy (Rodrigo Ramos); Rafhael Lucas (Evandro) e Henrique. Técnico: Ney Franco.

CARTÕES AMARELOS - Erazo, Pedro Geromel, Edinho, Lucas Ramon e Douglas (Grêmio); Henrique Almeida, Ruy, Walisson Maia, Thiago Galhardo e Lúcio Flávio (Coritiba).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 1.913,943.

PÚBLICO - 43.549 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).