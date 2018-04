Grêmio só empata com o Veranópolis por 1 a 1

O jogo teve cinco cartões amarelos, além de um vermelho para a equipe visitante. Revoltada com o fraco desempenho da equipe, a torcida gremista vaiou bastante os jogadores ao término da partida.

Apesar do resultado decepcionante, o Grêmio foi a sete pontos e está na liderança do Grupo 1 do Campeonato Gaúcho. Já o Veranópolis está na quinta colocação do Grupo 2, com cinco pontos.

Os problemas defensivos voltaram a ser a tônica do Grêmio neste domingo. O gol do adversário saiu logo aos nove minutos do primeiro tempo, após falha do zagueiro Réver. Com Túlio atuando na vaga de Leandro, e Fábio Santos pouco produzindo na lateral esquerda, a equipe do técnico Silas pouco atacava.

A partida começou a mudar no segundo tempo, com a entrada de Lúcio no lugar de Fábio Santos. O gol de empate saiu aos 19 minutos com Jonas, e o Grêmio parecia que conseguiria mais uma reação. No entanto, o ritmo da partida caiu no final. E os jogadores deixaram o campo sob forte vaia dos torcedores.

Na quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Santa Cruz fora de casa. E no mesmo dia, o Veranópolis recebe o Avenida.