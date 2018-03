Grêmio só empata em Porto Alegre Mesmo jogando no estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio não passou de um empate com o Náutico, por 2 a 2, neste sábado, pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro. Para piorar a frustração da torcida, o time gaúcho chegou a fazer 2 a 0 na partida, mas permitiu a reação adversária. Com esse resultado, o Grêmio chegou aos 8 pontos na Série B, justamente um a mais do que o Náutico. No primeiro tempo, Bruno abriu o placar para o Grêmio aos 24 minutos. E Gustavo fez 2 a 0, aos 34, aproveitando a falha do goleiro Nilson. A reação do Náutico veio no segundo tempo. O atacante Kuki marcou os dois gols do time pernambucano, aos 4 e aos 20 minutos. Em Criciúma, o time da casa conseguiu vencer a Anapolina por 3 a 2, também neste sábado, no estádio Heriberto Hulse. Com isso, a equipe catarinense chegou aos 6 pontos na Série B, enquanto os goianos estão com 7. Com gols de Éder, aos 13, e Ricardo Lobo, aos 19 minutos, o Criciúma logo abriu 2 a 0. Mas Adriano Magrão diminuiu aos 31. E a Anapolina empatou na segunda etapa, com Anderson, aos 6. Mas Vágner Carioca, aos 29, garantiu a vitória do time catarinense.