Grêmio sofre com desfalques para enfrentar Fluminense Enquanto faz os últimos acertos para anunciar a contratação do atacante Kléber, o Grêmio sofre com desfalques para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, no Engenhão, no Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. O técnico Celso Roth não poderá contar com quatro jogadores considerados titulares.