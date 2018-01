Grêmio sonha com empate na Bahia Depois de duas vitórias consecutivas no campeonato gaúcho, o desacreditado Grêmio já acha que pode conseguir um bom resultado, algo como um empate ou uma derrota por apenas um gol de diferença, contra o Bahia, na Fonte Nova, nesta quarta-feira, em sua estréia na Copa do Brasil. Mesmo sob a desconfiança da torcida, o time barato montado para este ano sob a começou a mostrar que tem alguns recursos técnicos. O ala Luiz Felipe, o volante Marcus Vinícius e o atacante Samuel surgem como os nomes que podem fazer a diferença num jogo, enquanto o meia Bruno e o atacante Marcelinho acreditam que no novo ambiente, de mais camaradagem e menos indisciplina que na temporada passada, podem enfim deslanchar. Do time considerado titular estão fora o zagueiro Alessandro Lopes, não inscrito para a primeira fase da competição, e o volante Douglas Silva, contundido. Eles serão substituídos por Tiago Prado na zaga e Nunes no meio-de-campo.